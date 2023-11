Museum Neukirchen-Vluyn auf Exkursion Zu Gast in Neukirchen-Vluyns Kirchen

„Viele fahren an unserer Kirche vorbei und überlegen, was sich wohl hinter diesen Türen befindet“, meinte Volker Krön, seit August Vorsteher und Priester. „Wir freuen uns immer über Besuch, dem wir gerne unsere Kirche zeigen.“ Vielfach gehe es in den Gesprächen darum, welche Inhalte und welche Grundlagen die Kirchengemeinde zusammenhält, wie das Gemeindeleben organisiert ist. In einem kurzen Vortrag stellte Karl-Heinz Friedrich, Bezirksältester i.R., seine Kirche in Grundlagen, Lehre und Abläufen der Besuchergruppe vor. Sie pflege die Ökumene, beteilige sich an Kirchentagen, engagiere sich über ihre Hilfswerke im In- und Ausland bei humanitären und sozialen Projekten. „Seit diesem Jahr haben wir die Ordination von Frauen zu allen Ämtern. Die Resonanz auf diesen Schritt ist positiv. Wir sind eine offene Kirche“, so Karl-Heinz Friedrich über die Veränderungen.