Ende nach fast 31 Jahren Zoo Müller in Neukirchen-Vluyn schließt Ende Juni für immer

Am 29. Juni steht Inge Müller zum letzten Mal in ihrer Zoohandlung, Zoo Müller an der Fritz-Baum-Allee 11. Für sie wird es – Stand jetzt – ein Tag wie jeder andere sein, für ihre Kunden ist das nicht der Fall. Denn die konnten fast 31 Jahre lang Tierbedarf, Kleintiere, Aquaristik oder Fachliteratur dort kaufen. Auch die Chinchillas, die Kundinnen und Kunden dort in einer Voliere betrachten konnten, wo sie von einer Züchterin versorgt worden sind, seien beliebt gewesen. Nun geht Inge Müller in den Ruhestand.