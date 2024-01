Halbjahreszeugnisse in Neukirchen-Vluyn und Moers Studienkreis gibt Anti-Lerntipps für Schülerinnen und Schüler

Illustriert hat die „50 Anti-Lerntipps“ der Cartoonist und Karikaturist Michael Holtschulte – vielen ist er bekannt durch seine Cartoon-Reihe „Tot, aber lustig“. Der Studienkreis mit Stammsitz in Bochum feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Im Jahr 1974 hat Unternehmens-Gründer Jürgen Hüholdt seine ersten Nachhilfegruppen unterrichtet. Damit gehört der Studienkreis zu den Pionieren der institutionellen Nachhilfe in Deutschland.