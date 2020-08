Zentrale Fußballanlage in Neukirchen-Vluyn : „Ein Leuchtturmprojekt für die Stadt“

Neukirchen-Vluyn In drei Wochen beginnen die Erdarbeiten. Anfang 2022 soll die Zentrale Fußballanlage mit Funktionsgebäude fertiggestellt sein. Sie wird Heimat für den FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e. V.

Für die Stadt soll die zentrale Sportanlage mit Funktionsgebäude ein Nullsummenspiel werden. Das ist der Fall, wenn das Funktionsgebäude nicht mehr als 2,9 Millionen Euro kostet, wie von der Berkhöfel Objektplanung GmbH prognostiziert wird. Die Freianalgen dürften nach Rechnung von der Geo3 Gmbh nicht mehr als 3,4 Millionen Euro kosten. Den insgesamt 6,3 Millionen Euro Ausgaben stehen die 3,7 Millionen Euro Fördermittel und die 2,0 Millionen Euro gegenüber, die die Stadt durch den Verkauf des Fußballplatzes an der Sittermannstraße erzielen will.

Die restlichen 0,6 Millionen Euro will die Stadt über die Jahre einsparen, weil es weniger kostet, eine zentrale Fußballanlage zu unterhalten als zwei getrennte, neben der an der Sittermannstraße die am Klingerhuf. Das Funktionsgebäude, das fast 60 Meter lang und 17 Meter breit ist, ist energetisch günstig gebaut und verursacht so weniger Nebenkosten. Es ist komplett barrierefrei, liegt senkrecht zu Tersteegenstraße und hat auf dem begrünten Dach eine Photovoltaikanlage stehen. Es liegt höher als das Hauptspielfeld mit Sitzplätzen, das sich östlich Richtung Neukirchen anschließt. Wie das Nebenspielfeld, das sich westlich Richtung Vluyn anschließt, ist es 100 Meter lang und 64 Meter breit. Dieses erhält vier Flutlichtmasten mit LED-Beleuchtung, das Hauptspielfeld sechs.