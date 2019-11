6,2 Millionen-Euro-Projekt : Fußballanlage soll bis 2022 fertig sein

Neukirchen-Vluyn Der Bauausschuss hat beschlossen, 6,2 Millionen Euro für die zentrale Anlage an der Tersteegenstraße bereit zu stellen.

„Die Anlage ist ein Meilenstein“, kommentierte Günter Zeller am Montagabend die Planungen zur zentralen Fußballanlage an der Tersteegenstraße. Die Entscheidung über sie sei eine Entscheidung über 50 Jahre, die sie mindestens Bestand haben werde. Damit fasste der Sozialdemokrat die Meinung aller Mitglieder des Bau-, Grünflächen- und Umweltausschusses zusammen. Einstimmig beschlossen sie im großen Sitzungssaal des Rathauses, im Haushalt 6,2 Millionen Euro für die Anlage bereitzustellen.

Zwischen dem Zechenwald des Niederbergquartiers und der Tersteegenstraße soll östlich des Schulzentrums eine Sportanlage mit zwei Fußballplätzen entstehen, wie es bereits im Mai 2017 vom Büro „Geo3“ aus Bedburg-Hau in einer Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wurde. Der eine Fußballplatz liegt östlich parallel des Erschließungsweges, der vom Niederbergquartier nördlich Richtung Tersteegenstraße läuft. „Er hat eine Kunstrasenfläche von 7035 Quadratmeter“, berichtete Diplom-Ingenieur Martin Hiller vom Büro „Geo3“ im Ausschuss. „Er liegt etwas tiefer, ist von Sitzplätzen umgeben und hat Stadioncharakter.“

Der zweite Fußballplatz ist westlich parallel des Erschließungswegs angeordnet. Er ist auch ein Kunstrasenplatz, aber nicht von Zuschauerplätzen eingefasst, weil er für das Trainieren vorgesehen ist. Der Trainingsplatz liegt etwas südlicher als der Stadionplatz. So kann nördlich davon zur Tersteegenstraße hin noch ein Parkplatz entstehen. „Er hat 64 Stellplätze, vier davon behindertengerecht“, berichtete der Diplom-Ingenieur. „Drei bis vier Stellplätze werden von einem Baum begrünt.“

Gospel-Gipfel in St. Quirinus

Konzertabend : Gospel-Gipfel in St. Quirinus

Die beiden Plätze werden über ein Kanalsystem bewässert und erhalten Beregnungsanlagen. Am zentralen Erschließungsweg sollen kleine Gehölze wie Bäume um die Gesamtanlage herum gepflanzt werden. Diese Außenbepflanzung sei aber noch nicht näher geplant, sagte Martin Hiller am Montagabend. Er prognostizierte 3,3 Millionen Euro Baukosten für die Platzanlage, in die er eine Baukostensteigerung von fünf Prozent im Jahr eingerechnet hatte.