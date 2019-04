Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn: Agasaat komplettiert den Vorstand.

Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn

Der Vorstand des Saatenhändlers Agasaat ist bald wieder komplett. Anfang April schied Manfred Gnann nach 27 Jahren aus der Geschäftsführung des in Vluyn ansässigen und für seinen Dampfmohn bekannten Unternehmens aus (die RP berichtete). Tobias-Werner Arts rückte als Geschäftsführer nach. Ab dem 2. Mai 2019 wird Axel Zoppke, ehemaliger Abteilungsleiter bei der Bäko-Zentrale Süddeutschland, als Einkaufsleiter und Prokurist die Geschäftsleitung der Agasaat GmbH vervollständigen. Bäko ist ein Fachgroßhändler für 28 Genossenschaften und mehr als 13.000 Bäckereien und Konditoreien.

Geschichte Werner Arts und Manfred Gnann bauten als erfahrene Saatenhändler vor über 25 Jahren ihren Handelsbetrieb auf. Er ist im Vluyner Gewerbegebiet an der Pascalstraße ansässig. 50 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Vor der neuen Tätigkeit bei Agasaat war Axel Zoppke bei der Bäko-Zentrale Süddeutschland Abteilungsleiter für den Einkauf von Rohstoffen wie Saaten und Trockenfrüchten sowie disziplinarischer Vorgesetzter für den Bereich Vertrieb. „Ich freue mich sehr, mit einem hochmotivierten Team die neue Aufgabe des Einkaufsleiters zu übernehmen. Mein Ziel ist es, den Einkauf weiter zu optimieren und weiterzuentwickeln, nicht neu zu erfinden“, so Zoppke. Oberste Priorität hat dabei für ihn die Kundenzufriedenheit. So möchte er die Marke Agasaat im Markt voranbringen.

Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Wechsel in der Agasaat-Geschäftsführung

Seit mehr als 25 Jahren verfügt die Agasaat GmbH über ein umfangreiches Sortiment an Back-, Gewürz- und Keimsaaten aus aller Welt in konventioneller und Bio-Qualität. Aufgrund der hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie und des Einzelhandels unterzieht sich Agasaat bereits seit Jahren einer Zertifizierung gemäß dem International Featured Standard (IFS). Somit erfüllt das Vluyner Unternehmen den höchsten Standard in der Lebensmittelindustrie.