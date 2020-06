wirschreibenzuhause : Von Star-Autor Sebastian Fitzek gefördert

Neukirchen-Vluyn Angelika Krell aus Neukirchen-Vluyn nahm an dem Wettbewerb „#wir schreibenzuhause“ teil. Sie hofft auf eine Veröffentlichung im E-Book. Abstimmen kann man auf Instagram.

Sebastian Fitzek ist einer der bekanntesten Kriminalschriftsteller Deutschlands, doch neben ihm gibt es auch viele weniger bekannte. Um sie und die an dem Verkauf ihrer Bücher beteiligten Buchhandlungen in der augenblicklich schwierigen Corona-Zeit zu unterstützen, initiierte er Ende März diesen Jahres eine Kurzgeschichtenaktion. Unter dem Hashtag „#wirschreibenzuhause“ forderte er auf Instagram neben zehn namhaften Autoren auch seine Leser dazu auf, sich an einem für den Herbst geplanten Kurzgeschichtenband zu beteiligen, und gab den Teilnehmern dazu in regelmäßigen Internetauftritten professionelle Anregungen.