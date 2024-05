Jubiläum in Neukirchen-Vluyn Winkelshof feiert seinen 575. Geburtstag mit großem Fest

Neukirchen-Vluyn · Am 15. Juni startet um 17.30 Uhr ein Festumzug, danach bieten die vier Veranstalter ein buntes Programm an. Organisiert wird das Jubiläum vom HVV, dem Verein Kulturprojekte Niederrhein, der Interessengemeinschaft Historische Feuerwehrgeräte und der Familie Mühlenhoff. Was an dem Tag geplant ist.

28.05.2024 , 05:30 Uhr

Sie veranstalten das Jubiläum zugunsten 575 Jahren Winkelshof (v.l.): Tim-Jannes Rupprecht (Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn), Walter Mühlenhoff (Eigentümer des Winkelshofs), Rüdiger Eichholtz (Kulturprojekte Niederrhein) sowie Thomas Stralka (Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen). Foto: Olaf Reifegerste

Von Olaf Reifegerste