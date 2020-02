Kommentar : Viel Geld für wenig Straße

Was die Anbindung der Wiesfurthstraße an die Andreas-Bräm-Straße angeht, scheint die Faktenlage klar zu sein: Sie kostet viel und nützt wenig. Fakt ist aber auch, dass Anwohner wegen der erwarteten Verkehrszunahme nach dem Bau einer Kita und neuer Wohnungen besorgt sind.

Die Politik nimmt ihre Ängste ernst, das ist schön, besonders in einem Wahljahr. „Es gibt immer eine objektive und subjektive Sichtweise“, sagte Tom Wagener, Grüne, im Bauausschuss. „In Düsseldorfer Anliegerstraßen würde man sich freuen, wenn man solche Verkehre hätte.“ Er hielt das Gutachten „in sich“ für schlüssig, mochte ihm aber dennoch nicht folgen. Was zeigte, wie sehr die Politik mit sich und der Sache haderte. Vielleicht wäre es besser, alle Beteiligten könnten abwarten, wie sich der Hol- und Bringverkehr der neuen Kita an der Wiesfurthstraße tatsächlich auswirkt. Vielleicht würden sich die Gemüter auch bezüglich des kommenden Baugebiets auf dem CJD-Gelände dann etwas abkühlen. Zeit genug, ein Heidengeld für 50 Meter Straße auszugeben, bliebe allemal.