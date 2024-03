Naturschutz in Neukirchen-Vluyn und Moers Volksbank unterstützt Jugendarbeit des Nabu

Seit Jahrzehnten setzt sich der Naturschutzbund (Nabu) Moers/Neukirchen-Vluyn für die Natur und den Artenschutz am Niederrhein ein. Ab April 2024 bietet die Ortsgruppe des Nabu erstmals seit vielen Jahren wieder eine Kindergruppe an. Im Rahmen dieser naturpädagogischen Arbeit werden Kinder ab sechs Jahren spielerisch an die Natur, an Tiere und Pflanzen und an ökologische Zusammenhänge herangeführt, berichtet der Nabu. Die Volksbank Niederrhein unterstützt diese Arbeit mit 3000 Euro.