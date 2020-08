Weltmarke aus Neukirchen-Vluyn : Ralph Brinkhaus besucht Paradies

Besuch beim Bettenhersteller in Neukirchen-Vluyn (v.l.): Ralph Brinkhaus, Kerstin Radomski, Karin Keesen, Klaus Kremers, Markus Kloppenburg, Harald Lenssen und Ingo Brohl. Foto: Christoph Reichwein (crei)

NEUKIRCHN-VLUYN Der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war zu Gast bei einer Weltmarke aus Neukirchen-Vluyn. Beim traditionsreichen Bettenwarenhersteller ging es auch um die Wirtschaftslage in Corona-Zeiten.

Von Sabine Hannemann

Bundespolitik trifft lokale Wirtschaft – im Rahmen eines Unternehmensbesuchs informierte sich der CDU/CSU Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralph Brinkhaus, über Wirtschaftsstandorte im Kreis Wesel. Der traditionsreiche Bettenwarenhersteller Paradies in Neukirchen-Vluyn gab Brinkhaus, der gemeinsam mit CDU-Landratskandidat Ingo Brohl, Kerstin Radomski (MdB), Bürgermeister Harald Lenßen und der örtlichen CDU den Standort besuchte, einen Einblick in die Produktion, den Vertrieb und die Innovationen der deutschen Bettenmarke. Sie rangiert auf dem internationalen Markt an der Spitze. Klaus D. Kremers, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, und Vertriebsleiter Markus Kloppenburg führten die Delegation.

Ganz unterschiedliche Aspekte im Zusammenspiel von Bundespolitik, Wirtschaftsbetrieb in Corona-Zeiten, dem internationalen Handel, Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards wurden erörtert. Auch Sorgen und Nöte brachte Kremers nach der Betriebsführung zur Sprache, beispielsweise die Situation im Export mit rückläufigem Handel, wegbrechenden Märkten, den Zulieferketten und die Möglichkeit einer zweiten Corona-Welle.

Ihm lag besonders für die Textilwirtschaft die Wiederaufnahme des Messewesens mit einem kleinen Programm am Herzen. „Wir sind ein klassisches Unternehmen, das international aufgestellt ist. In der Corona-Krise sind in der Wirtschaft die nächsten Monate entscheidend“, so Kremers mit Blick auf den erstarkten asiatischen Markt.

Als bekennender Europäer betonte er, vor dem Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, wie dringlich es sei, wirtschaftlich-kulturelle Werte, Demokratien und den Zusammenhalt in Europa zu stärken, um sich weiterhin zu behaupten. Schon jetzt mache sich ein Wandel und eine veränderte Geschäftsmentalität bemerkbar. „Wir brauchen ein starkes Europa“, so Kremers.