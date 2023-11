Lesung in Schaephuysen Erwin Kohl stellt seinen neuen Niederrhein-Krimi vor

Erwin Kohl, als gebürtiger Alpener und inzwischen dort auch wieder wohnhaft, kennt er den Niederrhein wie seine Westentasche. Ursprünglich war er mal Postbeamter, doch weil ihm das auf die Dauer zu wenig spannend war, fing er irgendwann mal damit an, Krimis zu schreiben. Mit Erfolg. Im September erschien unter dem Titel „Mörder in der Grube“ sein inzwischen 15. Roman, natürlich wieder ein Krimi, und wie immer spielt die Handlung auch diesmal wieder am Niederrhein oder wie er selber sagt, „in dieser herrlichen Tiefebene“.