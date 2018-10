Weihnachtspäckchen aus Rheurdt sollen Kinder in Osteuropa erfreuen.

Rheurdt Es sollen Kinder in Osteuropa beschenkt werden. Letzter Abgabetermin ist am 15. November.

Wie „Weihnachten im Schuhkarton“ das Leben von Kindern beeinflusst, zeigt Valentinas Geschichte: Mittlerweile studiert sie in Deutschland; aufgewachsen ist sie jedoch in Litauen. Dort erhielt sie vor 14 Jahren ein Schuhkarton-Geschenk, das ihr Leben bis heute prägt. Noch bis zum 15. November können Paketspenden in der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm abgeben werden.

Verteilt werden die Geschenke unter anderem in der Ukraine, Moldau, Georgien und Rumänien. Überreicht werden sie im Rahmen von Weihnachtsfeiern, die von zehntausenden Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vorbereitet werden. „Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken. Während der Weihnachtsfeiern werden die Kinder auch zu dem Kurs „Die größte Reise“ eingeladen. In dem kindgerechten Angebot können sie mehr über den Glauben erfahren“, fasst Nadine Soth das Anliegen zusammen. Sie ist Geschäftsführerin des Michaelturm. „Die beschenkten Mädchen und Jungen leben in schwierigen Situationen. Mit Weihnachten im Schuhkarton‘ werden sie ermutigt, neue Kraft zu schöpfen.“ Ferner bieten die lokalen Partner den Kindern und ihren Familien praktische Hilfen von Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe an. Nadine Soth betont: „Valentinas Geschichte steht dabei exemplarisch für Millionen Kinder, deren Leben innerhalb der letzten Jahrzehnte durch „Weihnachten im Schuhkarton“ eine positive Wendung erfuhr.“