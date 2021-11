Tannenbaum-Verkauf in Neukirchen-Vluyn : Weihnachten – waldfrisch und natürlich

Dirk Bening von der Gutsverwaltung Bloemersheim ist Forstbetriebswirt. Die Nordmanntanne, sagt er, sei nach wie vor der Favorit der Kunden. Foto: Rüdiger Bechhaus

Neukirchen-Vluyn Die Gutsverwaltung Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn wartet mit einem reichen Sortiment an Weihnachtsbäumen aus eigenem Forstbetrieb auf. Der Verkauf startet am 27. November und endet am 23. Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen geht im Forstbetrieb Bloemersheim an den Start. Pünktlich vor dem ersten Advent, am Freitag, 27. November, steht eine stattliche Auswahl an geschlagenen Bäumen auf der Verkaufsfläche zwischen Vluyn und Schaephuysen zur Verfügung. Die ersten 300 Exemplare werden erst am 25. November geschlagen. Für viele Familien bleibt der Weihnachtsbaum-Einkauf aus der Direktvermarktung ein traditionelles Erlebnis. „Auf der bekannten Fläche an der Vluyner Straße gibt es in diesem Jahr nur geschlagene Bäume“, sagt Forstbetriebswirt Dirk Bening. Möglich ist es aber weiterhin, im Bestand von Bloemersheim ein Wunschexemplar auszusuchen und eigenhändig zu schlagen.

„Wir haben einen Engpass und öffnen deshalb in Schaephuysen eine zweite Fläche, auf der ausschließlich am Samstag und Sonntag selber geschlagen werden kann“, erklärt der Fachmann. Entsprechendes Werkzeug wird zur Verfügung gestellt. Manche Kunden bringen eigene Utensilien mit. „Unsere Bitte an die auswärtigen Besucher ist daher, erst den bekannten Standort an der alten B 60 anzufahren, damit wir eine Anfahrtsskizze mitgeben können“, betont Dirk Bening. Die Fläche liegt nämlich ein wenig abseits ‚An der Leurssteg‘ in Schaephusen, in Richtung Tönisberg.

Info Hier gibt es Weihnachtsbäume Standort Die Verkaufsfläche befindet sich zwischen Vluyn und Schaephuysen (alte B60). Infos unter www.bloemersheim.de Aus eigener Produktion kommen die Weihnachtsbäume von Michael Florenz, Groß-Opholt, in Niep. (www.baummanufaktur.de). Es startet auch der Tannenhof, Nieper Straße 76, in den Verkauf.

„Die Nordmanntanne bleibt Favorit“, lautet Benings Prognose. Auch wenn der typische Tannenduft fehlt, überzeugt sie mit glänzendem, satt-grünen Outfit. Die Nordmanntannen, die in den Verkauf kommen, sind um zehn Jahre alt. Eingepflanzt werden sie als dreijährige Setzlinge, aus denen im Laufe der Zeit formschöne Weihnachtsbäume mit tief wachsender Pfahlwurzel werden. Die nötigen Pflegearbeiten wie Freischneiden, Fräsen und Mulchen und korrigierende Wuchshilfen werden ab Frühsommer bis zum Herbst gemacht. Nach wie vor macht der Sommer dem Bestand zu schaffen. „Auch wenn es in diesem Frühjahr und Sommer etwas mehr geregnet hat, reicht es bei weitem nicht aus, dass die Wurzeln mit ausreichend Wasser versorgt werden“, erklärt der Förster. Die Fichte ist beispielsweise ein Flachwurzler. Daher werden die Flächen zusätzlich über einen Brunnen beregnet.