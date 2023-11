Bei der Wehrversammlung in der Neukirchen-Vluyner Kulturhalle Langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr geehrt

Ein gutes Jahr, nur wenige Großeinsätze und viel kameradschaftliche Geselligkeit – das waren die Kernpunkte der Berichterstattung bei der diesjährigen Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. Diese fand am vergangenen Freitag in der Kulturhalle statt. „Ich freue mich sehr, dass sie wieder so zahlreich erschienen sind“, begrüßte deren Leiter Lutz Reimann an diesem Abend rund 200 seiner Kameraden und zahlreiche Ehrengäste sowie Festredner. Unter den Geladenen waren der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Ralf Köpke, der Vorsitzende des Fördervereins, Bernhard Uppenkamp, der stellvertretende Kreisbrandmeister und Leiter der Feuerwehr Moers, Christoph Rudolf, sowie diverse Vertreter der örtlichen Politik und Wirtschaft.