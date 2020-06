Helmut Heuner ist neuer Leiter der Polizeiwache : Das neue Gesicht der Polizei vor Ort

Neukirchen-Vluyn Seit dem 1. April lenkt Polizeihauptkomissar Helmut Heuner die Geschicke der Polizeiwache Neukirchen-Vluyn. Am Dienstag stellte Landrat Ansgar Müller als Chef der Kreispolizeibehörde Wesel den neuen Leiter vor.

1975 begann Helmut Heuner seine Ausbildung bei der Polizei und war nach seinem Abschluss zunächst im Streifendienst in Köln eingesetzt. Nach einer Zwischenstation beim Verkehrsdienst in Viersen, wechselte er 1980 in den Kreis Wesel. Hier war er zunächst Streifenbeamter in Moers, anschließend bei der Krad-Gruppe und als Verkehrssicherheitsberater tätig. Sein Studium schloss Heuner an der Fachhochschule in Gelsenkirchen ab. Als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter sammelte anschließend weitere Erfahrungen. Nach einer erneuten Verwendung bei der Leitstelle sowie als Dienstgruppenleiter in Wesel, war er bis zuletzt bei der Leitstelle als Sachberarbeiter mit herausgehobenen Tätigkeiten eingesetzt.