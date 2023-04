Waldkindergarten Rheurdt Suche nach einem Ort für den Waldkindergarten geht weiter

Eine Lage am Waldrand und ein Bauwagen aus Holz als Unterkunft für Tage, an denen Dauerregen herrscht; Betreuungszeiten, die Berufstätigen entgegenkommen und eine Leiterin oder ein Leiter, die oder der von der Idee eines Waldkindergarten begeistert ist, wie Carlo Ridder, der Leiter des Waldkindergartens Wurzelzwerge in Alpen: So stellen sich in der Ökogemeinde Eltern, die sich im März in der Gaststätte „Zur Post“ trafen, einen Waldkindergarten vor.