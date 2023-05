Naturführer am Niederrhein „Der Wald ist meine große Liebe“

Rheurdt · Thomas Springer begeistert sich seit seiner Kindheit für den Wald. Jetzt gibt er diese Begeisterung in Gruppenführungen weiter, als erster zertifizierter Wanderführer am unteren Niederrhein. Was das bedeutet und wie man ihn begleiten kann.

17.05.2023, 17:01 Uhr

Thomas Springer ist seit Februar zertifizierter Waldführer. Er liebt den Wald seit seiner Kindheit. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

„Das helle Grün sieht so schön aus. Die Vogelwelt ist erwacht, wie das ganze Leben im Wald. Das ist nach dem wirklich langen Winter wunderschön.“ Aus dem warmen Klang seiner Stimme ist zu spüren, wie Thomas Springer den Wald liebt, besonders im Mai. Aus der Art, wie er diese Sätze spricht, könnten auch Menschen sie verstehen, die nicht die deutsche Sprache sprechen. „Ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens in Rheurdt gelebt, erzählt der 56 Jahre alte Wahl-Moerser. „Ich bin im Wald groß geworden. Er ist meine große Liebe.“