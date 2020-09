Kommunalwahl 2020 in Rheurdt : Wahlempfehlung: Grüne und WIR für Dirk Ketelaers

Rheurdt Stichwahl in Rheurdt: Die zwei Fraktionen sehen die meiste Übereinstimmung mit dem SPD-Bürgermeisterkandidaten. Es habe bereits Gespräche gegeben, man habe die Wahlprogramme übereinander gelegt und viele Übereinstimmungen gefunden.

Am Sonntag geht die Kommunalwahl im Kreis Kleve in die zweite Runde. Auch in Rheurdt müssen die beiden erfolgreichsten Bürgermeisterkandidaten in die Stichwahl. Robert Peerenboom (CDU) hatte am 13. September 33,53 Prozent der Stimmen errungen, Dirk Ketelaers (SPD) 26,13 Prozent. Am Freitag erklärten die Fraktionen der Grünen und der Wählerinitiative Rheurdt (WIR) offiziell ihre Unterstützung für den SPD-Kandidaten.