Wählerinitiative Rheurdt : WIR entdeckt Verkehrswende als Thema

Rheurdt Die Wählerinitiative Rheurdt hatte am Dienstag zur Bürgerversammlung eingeladen. Zu Gast war auch der neutrale Landratskandidat Peter Driessen aus Bedburg-Hau, der von der Initiative unterstützt wird.

Er ist Bürgermeister der 13.000-Einwohner-Gemeinde Bedburg-Hau bei Kleve und parteiloser Landratskandidat für den Kreis Kleve. Unterstützt wird er jetzt auch von der Wählerinitiative Rheurdt, kurz WIR, die am Dienstagabend zu einer Versammlung in das Restaurant „Zur Linde“ in Schaephuysen einlud.

Einig waren sich die 15 WIR-Mitglieder, die Busanbindung an den Bahnhof Aldekerk zu optimieren. Auch sprachen sie sich dafür aus, die Bahnlinie R 10 von Krefeld über Aldekerk und Geldern nach Kleve bei Pünktlichkeit, Sauberkeit und Qualität zu verbessern. Sie schlossen sich der Meinung von Driessen an, als Kreis Kleve Geld in diese Bahnlinie zu investieren, zum Beispiel in den Rückbau und Umbau von Bahnübergängen oder die Digitalisierung von Weichen.