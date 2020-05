Politik in Rheurdt : WIR: Arne Timpe kämpft um die Gemeindespitze

Rheurdt Die Wählerinitiative Rheurdt will den Schaephuysener, Vorsitzender des Elterninitiativkindergartens Fliegenpilz, demnächst öffentlich vorstellen. Die WIR hat außerdem ihre Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste aufgestellt. Ziel ist es, zwei Sitze im Rat zu holen.

Die Wählerinitiative Rheurdt, WIR, zieht mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl im September. Es handelt sich um Arne Timpe, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Duisburg und Vorsitzender des Elterninitiativkindergartens Fliegenpilz in Schaephuysen. Sobald es die Corona-Schutzvorschriften zulassen, werde Timpe sich und seine Ziele in einer öffentlichen Versammlung den Rheurdtern und Schaephuysenern vorstellen, sagte am Mittwoch der WIR-Vorsitzende Alf Bockheim.