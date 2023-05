Pilotprojekt in Neukirchen-Vluyn So funktioniert das neue Taxi auf Abruf

Dietmar Heyde, Bürgermeister in Rheinberg, machte die Probe aufs Exemple: Er ließ sich am Mittwoch von „ODI“, dem Taxi auf Abruf, zur Pressekonferenz nach Neukirchen-Vluyn chauffieren. „Es hat alles sehr gut geklappt – außer dass wir sehr früh hier waren“, berichtete er. Mit dem Bus hätte er von Rheinberg aus mehr als eine Stunde Zeit einplanen müssen. Mit „ODI“ suchen die wir4-Kommunen Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn den Lückenschluss im Öffentlichen Nahverkehr. Überall dort, wo in den vier Städten keine Buslinien fahren oder die Anbindung an den ÖPNV beispielsweise aufgrund von Takt-Zeiten schwierig ist, soll das am Mittwoch gestartete Pilotprojekt greifen. Es ist in dieser Form einmalig in NRW.