Vorlesepaten kommen in die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn Vom Regenbogenfisch und Karottendieben

Am 18. April von 16 bis 16.30 Uhr liest Katharina aus „Kitzel den Kakadu – Ein Mitmachbuch zum Schütteln, Schaukeln, Pusten, Klopfen und sehen, was dann passiert“. Geeignet ist dies für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. Für etwas Ältere gibt es den Klassiker „Der Regenbogenfisch und seine Freunde“ von Marcus Pfister. Der Regenbogenfisch und seine Freunde erleben das Glück des Teilens, wie man einen Streit löst oder wie man ein guter Verlierer wird. Es sind diese alltäglichen, aber so wichtigen Situationen, die jedes Kind erlebt und aus denen es gestärkt hervorgehen kann.