Verkehr : Niag: SB 70 ist nicht bekannt genug

Vom Bahnhof Aldekerk fährt der RE 10 nach Krefeld und Düsseldorf. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Rheurdt/Kamp-Lintfort Schnellbuslinie zum Bahnhof in Aldekerk bringt Vorteile für Pendler.

Seit einem halben Jahr gibt es die Schnellbuslinie 70 der Niag. Vor allem Rheurdter und Schaephuysener hatten sich die Verbindung zum Bahnhof in Aldekerk gewünscht. Aber anscheinend wissen noch nicht genug potenzielle Fahrgäste, dass es diese Pendelmöglichkeit nach Krefeld oder Düsseldorf gibt. „Wir haben noch keine Umfragen gemacht. Aber aus einzelnen Rückmeldungen schließen wir, dass die Linie noch nicht hinreichend genug bekannt ist“, sagte am Donnerstag Niag-Sprecher Michael Block.

Die SB 70 bringt Pendler aus Kamp-Lintfort oder Rheurdt morgens zum Bahnhof Aldekerk und ab nachmittags zurück in ihre Heimatorte. Die Linie ist an die Taktung des Niers-Express (RE 10) geknüpft, der von Aldekerk aus die Region mit Krefeld und Düsseldorf verbindet. Die SB 70 bedient 13 Haltestellen, für die gesamte Strecke benötige der Bus morgens 24 Minuten und abends 25 Minuten. „Unser SB 70 ist in der Kombination mit dem Niers-Express eine gute Alternative zum morgendlichen, aufreibenden Verkehrschaos auf den Autobahnen, vor allem auf der A 57. Und auch die mühselige Parkplatzsuche in den Innenstädten von Krefeld und Düsseldorf entfällt“, sagte Niag-Vorstand Christian Kleinenhammann.

Ab Kamp-Lintfort „Neues Rathaus“ geht es mit der ersten Fahrt um 5.35 Uhr über die Haltestellte „Kirche“ in Rheurdt um 5.47 Uhr bis „Aldekerk Bahnhof“, Ankunft um 5.59 Uhr. So erreichen die Frühreisenden den RE10 ab Aldekerk um 6.08 Uhr. Weitere Busfahrten folgen um 6.05 Uhr und um 6.35 Uhr ab Kamp-Lintfort, mit denen die Anschlüsse an den RE10 um 7.22 und 7.57 Uhr erreicht werden.

Die erste Rückfahrt findet um 16 Uhr ab Aldekerk in Richtung Kamp-Lintfort statt. So wird der Anschluss an den RE 10, der um 15.51 Uhr in Aldekerk ankommt, gewährleistet. Es folgen zwei weitere Fahrten um 17 Uhr und um 18 Uhr.

Der Linienverlauf ist abrufbar unter www.niag-online.de/bus-bahn/fahrplaene-mehr/linienplaene. Über das Ticketangebot berät das Niag-Kundencenter in Kamp-Lintfort, Kamperdickstraße 4. Weitere Infos: www.niag-online.de.

(RP)