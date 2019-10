Projekt in Schaephuysen : Vom Trafoturm zum Turm der Artenvielfalt

Rheurdt Der alte Trafoturm am Ortseingang von Schaephuysen ist eingerüstet. 40 Nistkästen sind bereits angebracht. Der Malerbetrieb von Wolfgang Kasper hat die vorbereitenden Arbeiten fast abgeschlossen. Dachdecker Guido Pasch hat zuvor die Dacheindeckung saniert und den Turm winterfest gemacht.

Eigentümer des Turms ist der Verein Heimspiel. „Auf der Suche nach einem Lagerraum war es uns eine Herzensangelegenheit, das Wahrzeichen am Ortseingang von den Rheurdter Schützen zurück zu erwerben“, so Axel Schmieding von Heimspiel. Der Turm ist Teil eines großen Naturschutz-Projektes. Unter dem Titel „Ankommen“ soll ein Bogen gespannt werden: Ankommen am Bahnhof, über die vorbeiführenden Straßen, am Turm, der Heimat für Vögel, Fledermäuse und Insekten werden soll. Dabei konnte Sonfeld über seine Aktion www.turmtransformation.de den Verband Artenschutz in Franken (AiF) als Projektentwickler ins Boot holen. Er zeigte sich begeistert von der Idee, einen weiteren „Leuchtturm der Artenvielfalt“ entstehen zu lassen. Schaephuysen ist nun Standort im bundesweiten Verbund der Artenschutztürme, die unter www.artenschutz-steigerwald.de (Stichwort Projekte-Artenschutztürme) gelistet sind.