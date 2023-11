Volkstrauertag in Schaephuysen „Krieg und Gewalt sind so greifbar nahe“

Pfarrer Norbert Derrix wies in seiner Rede auf Krieg und Gewalt in der Ukraine und in Israel hin. „Wir fühlen uns bedroht, weil Krieg und Gewalt so nah sind, weil sie greifbar sind“, sagte der Pfarrer vor der Hubertuskirche in Schaephuysen. Er rief dazu auf, den Frieden in die Welt zu tragen. „Lass Friede sein in unseren Herzen, in den Familien, den Dörfern, der Republik und der Welt“, sagte er. Er bat Gott: „Hilf uns, dass Friede werden kann.“