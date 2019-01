Neues Semesterprogramm der Volkshochschule liegt im Rathaus Rheurdt aus: Vhs bietet Mediator-Zertifikat und Expeditionen für Kinder

Rheurdt Programm für das erste Halbjahr mit zahlreichen neuen Angeboten ist erschienen.

Das für Grundschulkinder konzipierte Veranstaltungsprogramm „Potentiale erkennen - Potentiale fördern“ beinhaltet im kommenden Semester eine Fahrt mit dem Forschungsschiff „Wilde Gans“ auf dem Reeser Meer. Durch Öffnungen im Schiffsboden können beispielsweise Wasser- und Bodenproben genommen und Kleinlebewesen untersucht werden. Forscherwerkstätten zum Thema „Licht, Farben & Sehen“ gibt es auch schon für die Kinder im Vorschulalter. Wer seine Geschicklichkeit erproben möchte, kann am „Rock´n´Roll-Workshop“ teilnehmen. Vor allem an Eltern wendet sich die „Vorlesewerkstatt“, die das Rüstzeug zum Vorlesen von Geschichten vermittelt.

Die Veranstaltungsreihe „Weltreise durch Wohnzimmer“, die eine Möglichkeit bietet, etwas mehr über die kulturelle Vielfalt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu erfahren, wird diesmal mit „Reisen“ nach Italien am 22. März und Tschetschenien am 24. Mai fortgesetzt. Am 26. Februar greift die Volkshochschule das Thema „E-Mobilität“ in einem Abendvortrag auf; am 4. April geht es um neue Technologien für das „Smart Home“.