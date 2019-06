Volksfest : Vluyn feiert die Klompen-Kirmes

So startete die Vluyner Klompen-Kirmes 2018: Zünftiger Fassanstich mit Vize-Bürgermeister Kurt Best. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Für ein langes Wochenende, vom 14. bis 17. Juni, verwandelt sich der Ortskern in einen Rummel. Die Niederrheinallee ist dann komplett gesperrt.

So war’s früher: Ob im Stall oder auf den Feldern - am Kirmesmontag legten die Vluyner Bauern beim Mittagsläuten die Arbeit nieder. In ihrer Arbeitskleidung –„blauer Beus, also strapazierfähiger Leinenkittel, schwarze Hose und strohgefüllte Klompen — tanzten sie auf der Kirmes im Festzelt an. Und feierten mindestens genauso hart, wie sie zuvor gearbeitet hatten.

Viel hat sich daran nicht geändert. Oder doch: Die Holzpantinen sind in Vluyn Kult geworden. Und während in der Umgebung der festliche Umzug am Kirmessonntag Höhepunkt der zünftigen Dorfkirmessen ist, lassen es die Vluyner am Montag klappern. Dann ziehen die Klompenfreunde mit vielen Dutzend Paaren durchs Dorf – auf Klompen. Das Getrappel muss man einmal erlebt haben, um Fan zu werden.

Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag, 14. Juni, um 17 Uhr beginnt die viertägige Vluyner Straßenkirmes. Bereits zwei Stunden zuvor startet die „Happy Hour“. Von 15 bis 17 Uhr bieten alle Schausteller ein Angebot oder einen Artikel zum Aktionspreis an.

Für die Vluyner Kirmes ist eine knappe Woche lang der Ortskern für den Autoverkehr komplett gesperrt – Auf- und Abbau des Rummels gehören mit dazu. stehen viele Höhepunkte für Groß und Klein, für Jung und Alt bereit. Dabei geht es an manchen Ständen ganz klassisch zu: Ballwurf, Pfeilwerfen und Sportschießen. Mit flackernd bunten Lichtern und Rhythmen präsentieren sich der Auto-Scooter „Sound Center 2“, der „Rockexpress“ und die Kinderkarussells. Imbiss- und Bierstände runden das Angebot ab.