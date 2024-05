Volksfest in Neukirchen-Vluyn Das ist neu auf der Klompenkirmes

Eine Pfingstkirmes gibt es in vielen Städten, eine Klompenkirmes kann man dagegen nur in Neukirchen-Vluyn erleben. So auch in diesem Jahr. An insgesamt vier Tagen, genauer gesagt von Freitag bis Montag, konnten Besucher an der Pastoralstraße, entlang der Niederrheinallee zwischen Kulturhalle und Kreisel, sowie auf dem Leineweberplatz wieder den Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln einatmen, sich in rasanten Fahrgeschäften durch die Luft wirbeln lassen und an zahlreichen Essens- und Getränkeständen süße und deftige Gaumenfreuden genießen.