Vertreterversammlung der Volksbank Niederrhein Volksbank feiert ihr Rekord-Ergebnis

Langanhaltender Applaus, der ganze Saal steht: Mit einem höchst emotionalen Moment ging am Dienstagabend die Vertreterversammlung der Volksbank Niederrhein in der Viva-Eventhalle in Neukirchen-Vluyn zu Ende. Franziska Liebhardt bewegte die Menschen mit ihrem Weg von einer jungen Frau mit schwerer, systemischer Autoimmunerkrankung, einer spastischen Lähmung und gleich drei Organtransplantationen zur Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics in Rio im Kugelstoßen. Zuvor galt der Blick der Geschäftsentwicklung der Bank. Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann berichtete von einem Rekordergebnis. Die Mitglieder profitieren direkt davon: Dank einer Sonderzahlung gibt es in diesem Jahr eine Dividende von fünf Prozent für sie.