Beliebtes Event in Neukirchen-Vluyn Was der Vluyner Mai 2024 bietet

Info

Datum Das Frühlingsfest „Vluyner Mai“ findet am Samstag, 4. Mai, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 19 Uhr statt. Es wird zahlreiche Verkaufs- und Kulinarik-Stände sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf dem Vluyner Platz und dem Leineweberplatz sowie an der Niederrheinallee und in den Räumen der Kulturhalle geben.

Straßensperrung Dafür ist an beiden Tagen der Bereich zwischen Vutz-Kreisel und Springenweg für den Verkehr gesperrt. Eine gewisse, wenn auch begrenzte Anzahl an Parkplätzen stehen am Museumsplatz und auf den benachbarten Aldi- und Lidl-Parkplätzen und bei Edeka am Vluyner Ring zur Verfügung. Wer kann, wird gebeten, entweder per Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.