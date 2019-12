Nachhaltigkeit : Visionen für die Stadt im Jahr 2030

Neukirchen-Vluyn Eine Steuerungsgruppe traf sich zum zweiten Mal, um über Ziele und Maßnahmen zu sprechen. Bis zum Frühjahr 2021 will sie ein Handlungskonzept erstellen, das bis 2030 gilt.

15 Kommunen und Kreise waren in der ersten Runde des Projektes „Global nachhaltige Kommune in Nordrhein-Westfalen“ dabei. 15 weitere Kommunen und Kreise sind es auch in der zweiten Runde, am Niederrhein nur Neukirchen-Vluyn. Bis zum Frühjahr des Jahres 2021 will die Stadt ein Handlungskonzept erarbeiten, das eine Perspektive für das kommende Jahrzehnt hat und den Titel Agenda 2030 trägt.