Historische Aufzeichnungen in Schaephuysen gefunden Der VfGuH ist innerhalb eines Monats um 34 Jahre gealtert

Nun kam heraus: Das stimmt nicht, der VfGuH ist schon viel älter, genauer gesagt, 34 Jahre älter. Norbert Sievers, 2. Vorsitzender des TTC Schaephuysen, fand alte Aufzeichnungen aus dem Niederrheinischen Tageblatt vom 26. Mai 1914, die er Mitte Mai an den Verein weiterleitete. Dort stand in einem Artikel: „Die Gründung eines Obst- und Gartenbauvereins fand am vergangenen Sonntag im Lokal des Herrn Lehmanns statt. Es meldeten sich gleich eine Anzahl Herren zur Aufnahme in den Verein.“