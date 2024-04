Gartensaison 2024 in Rheurdt gestartet VfGuH lädt zu Besuch des Velener Waldgartenmarktes ein

Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) aus Schaephuysen plant ebenfalls, den Waldgartenmarkt zu besuchen. Am Samstag, 4. Mai, geht es los. Treffpunkt für die Fahrt ist um 10 Uhr am Heimatmuseum, Hauptstraße 39 in Schaephuysen. Vom Busparkplatz am Landgut Krumme aus geht es um 18.30 Uhr wieder zurück. „Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich eingeladen, mit uns einen schönen Tag dort zu verbringen“, schreibt Claudia Koschare, 1. Vorsitzende des Vereins, in einer Mitteilung.