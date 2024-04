Tag des Baumes 2024 in Rheurdt VfGuH will Mehlbeere in Generationengarten pflanzen

Rheurdt · Am 25. April wird jährlich der „Tag des Baumes“ gefeiert, um die Bedeutung von Bäumen für die Natur zu betonen. In Rheurdt lädt der VfGuH schon vier Tage früher, am 21. April, dazu ein. Wer dazu eingeladen ist und wie sich der Generationengarten entwickelt.

16.04.2024 , 05:30 Uhr

Die Mehlbeere (lateinisch „Sorbus aria“) ist Baum des Jahres 2024. Solch eine Pflanze soll demnächst auch in Rheurdt stehen. Foto: Botanikus

Seit 72 Jahren wird jedes Jahr am 25. April der „Tag des Baumes“ gefeiert. Er wurde damals eingeführt, um Bäume und Büsche zum Schutz der Natur anzupflanzen und darauf aufmerksam zu machen, wie wertvoll Bäume für Mensch und Umwelt sind. Auch in Rheurdt wird der „Tag des Baumes“ gefeiert und das schon seit Jahren. In diesem Jahr fällt die Feier schon auf den kommenden Sonntag, 21. April. Das hängt mit terminlichen Engpässen des Marine-Spielmannszuges zusammen, der zur Feier eingeladen ist. Geplant ist, nach der Messe, die gegen elf Uhr stattfindet, gemeinsam mit dem Spielmannszug, der ein paar Lieder spielt, zum Generationengarten zu gehen und ein Erfrischungsgetränk zu genießen. Dort soll auch eine Mehlbeere gepflanzt werden, das ist der Baum des Jahres 2024. Im Generationengarten, der 2023 erst eröffnet wurde, wird Claudia Koschare, 1. Vorsitzende des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH), eine Rede halten. Der Verein hat auch eine Anfrage an Bürgermeister Dirk Ketelaers gestellt, damit er an dem Tag vorbeischaut, noch ist aber unklar, ob er selbst oder Agnes Teilmans, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde, vorbeischauen wird, um ebenfalls eine Rede zu halten. „Alle sind recht herzlich eingeladen, dem Tag des Baumes beizuwohnen und die Welt ein bisschen grüner zu machen“, sagt Koschare. Sie macht darauf aufmerksam, dass im Generationengarten bereits 15 der 16 verfügbaren Parzellen verpachtet sind, die letzte erst in der vergangenen Woche. Eine der Parzellen gehört der Kita Fliegenpilz, für die Letzte gibt es schon Anfragen. Wer sich dafür interessiert, eine Parzelle anzumieten, um irgendwann mal eigenes Gemüse zu ernten, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Die Pächter können dabei Wasser aus dem Brunnen nutzen, der einst gebohrt wurde. Der VfGuH überlegt auch, den Generationengarten zu erweitern; das müsse aber in Absprache mit Bauer Bodden aus Saelhuysen geschehen, sagt Koschare.

(lst)