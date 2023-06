Vertreterversammlung in Neukirchen-Vluyn Volksbank blickt verstärkt auf die Nachhaltigkeit

Im Jahr 2019, so Plöger, habe sich die Bewegung Friday for Future groß herausgekommen. Klimawandel sei in allen Medien ein großes Thema gewesen. Gleichzeitig seien in diesem Jahr in Deutschland und der Welt so viele Flugreisen und Kreuzfahrten unternommen worden, so viele SUV verkauft worden und so viel Plastikmüll angefallen wie nie zuvor.