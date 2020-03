Mehrjährige Haftstrafe droht : Versuchte Vergewaltigung: Rheurdter vor Gericht

Ein in Rheurdt lebender Iraker steht ab 19. März vor Gericht. Die Anklage wirft ihm versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Das Opfer war eine 79 Jahre alte Frau, die der Flüchtling seit längerer Zeit kannte.

Die Frau gab ihm Sprachunterricht und half ihm bei Behördengängen. Im Gegenzug habe er bei ihr Gartenarbeiten erledigt. Zu der Tat kam es laut Anklage am 1. Oktober 2019 gegen zehn Uhr abends. Der 32 Jahre alte Mann besuchte die Frau in ihrer Wohnung, im Esszimmer der Wohnung habe er mehrere Schnäpse getrunken. Plötzlich habe er „Ich liebe Dich, ich liebe Dich“, gesagt und die Frau bedrängt. Als die Frau um Hilfe rief, so die Anklage weiter, habe der Mann ihr den Mund zugedrückt. Die 79-Jährige sei in Todesangst gewesen; ihr Angreifer habe ihr aber versichert: „Ich mach Dich nicht tot, du brauchst keine Angst zu haben.“

Der Angeklagte soll im Irak Soldat gewesen sein und im Jahr 2015 vor dem IS über mehrere Länder nach Deutschland geflüchtet sein. In Rheurdt habe er in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Am Tag nach der Tat wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.