Verkehrsunfall in Rheurdt : Zwei Schwerverletzte: Retter kappen das Auto-Dach

Verkehrsunfall in Rheurdt

Rheurdt. Kreuzung der L140 nach Unfall für Stunden gesperrt.

Der Fahrer ist 89 Jahre alt, die Beifahrerin 85. Ihr gemeinsamer Ausflug per Auto endete am Donnerstagnachmittag um 15.50 Uhr jäh und schmerzvoll: Als sie im Ortsteil Saelhuysen die L140 kreuzen wollten, übersah der Fahrer offenbar einen von links kommenden und laut Polizei mit Vorfahrtsrecht ausgestatteten VW-Bus. Mit großer Wucht sti0ßen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden die beiden Senioren schwer verletzt – und obendrein in ihrem demolierten Auto eingeklemmt. Der Fahrer des VW-Busses, ein 49 Jahre alter Mann aus Kleve, wurde laut dem Bericht der Feuerwehr nur leicht verletzt. Der Mann konnte sein Fahrzeug aber selbst verlassen