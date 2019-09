Verkehrserziehung in Neukirchen-Vluyn : Eine ganze Klasse steht im Toten Winkel

Neukirchen-Vluyn Diese grünen Hütchen bedeuten: Gefahr! Dekra ujnd Polizei demonstrierten gestern, wie viel ein Lastwagenfahrer nicht sehen kann.

Weiße Plastikbänder markieren die Grenzen dessen, was ein Lastwagenfahrer sehen kann. Grün-weiße Hütchen stecken auf dem Schulhof den Bereich ab, den Dekra-Unfallanalyst Alexander Auerswald den „Toten Winkel“ nennt. In diesem Areal sind Fußgänger und Radfahrer für den Trucker komplett unsichtbar. In solch einem Toten Winkel rechts neben der silbernen Zugmaschine hat die gesamte 6c der Städtischen Gesamtschule locker Platz. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler aus fünf Klassen hörten gestern Morgen an der Tersteegenstraße diese eindringlichen Botschaften: „Haltet Euch von Lastwagen und Bussen fern! Und wenn ein solcher Brummi neben Euch steht – lasst ihn erst davonfahren, bevor Ihr Euch bewegt!“