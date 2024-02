Neukirchen-Vluyner Rat will im März abstimmen Vier verkaufsoffene Sonntage in Neukirchen-Vluyn im Gespräch

Vom Stadtmarketing vorgesehen sind vier; es geht um den 5. Mai im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Vluyner Mai“, den 9. Juni, wenn in Neukirchen das Gewerbeparkfest stattfindet, den 7. Juli, wenn der „Niederrheinische Radwandertag“ veranstaltet wird, und den 3. November, den Tag des Martinsmarktes. An allen vier Tagen sollen die Geschäfte je von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Stadt hervor, über die am 6. März zunächst der Haupt- und Finanzausschuss und am 20. März schließlich der Rat entscheiden soll.