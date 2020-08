Vereinsleben in Rheurdt : „Stück für Stück zurück zur Normalität kommen“

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen freut sich auf den Neustart. Im Herbst soll der Kunstrasen bespielbar sein. Foto: Pixabay

Rheurdt Neustart bei der Spielvereinigung Rherudt-Schaephysen: Nach der Coronapause können wieder Testspiele gegen andere Vereine statt finden. Unterstützung, besonders bei den Kleinen, ist gerne gesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pünktlich zum Ende der Schulferien sind die Jugendmannschaften der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen (SpVgg) wieder mit dem Training für die neue Saison gestartet. Nach der langen Corona Pause können jetzt auch wieder Testspiele gegen andere Vereine stattfinden. Auf den Beginn der Meisterschaft muss man weiterhin noch ein kleines bisschen warten, hiermit soll am 5. September gestartet werden, wie Jugendwart Christian Willems mitteilt.

„Es war mit Sicherheit eine harte Zeit, sowohl für die Kinder, als auch deren Eltern und unseren Verein. So langsam möchten wir aber versuchen Stück für Stück zurück in die Normalität zu kommen mit regelmäßigem Training und Spielen - natürlich unter Einhaltung der Vorschriften“, so Willems. Die Freude über den Neustart wird sicherlich durch die Vorfreude auf den modernen Kunstrasenplatz noch gesteigert.

Wer Lust hat, endlich wieder in einer Mannschaft Fußball zu spielen, kann einfach zu einer dem Alter entsprechenden Trainingszeit vorbei kommen. „Neuanfänger, egal in welchem Alter, sind natürlich auch immer willkommen“, so Willems. „Aktuell sind wir besonders auf der Suche nach den ganz Kleinen im Alter von vier bis elf Jahren. Die ersten Male Probetraining sind selbstverständlich vollkommen unverbindlich und kostenfrei.“ Interessierte können sich auch vorab einfach per Mail unter: christian.willems@spvgg-rheurdt-schaephuysen.de melden.