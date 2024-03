Vereinsleben in Neukirchen-Vluyn „Et Invalidenbänksken“ hält Niep zusammen

Als 2006 eine junge Generation im Verein „Et Invalidenbänksken“ aktiv wurde und somit die alte ablöste, stellte sich die Frage, ob der Verein nicht umbenannt werden sollte. „Der Verein ist 1966 aus einer Bierlaune heraus entstanden“, erzählen die Vorstandsmitglieder Stefan Czeczor und Petra Beeker. „Männer haben sich nach dem Feierabend an einer Bank getroffen und sich unterhalten. Irgendwann sind auch die Frauen dazugekommen. ‚Et Invalidenbänksken’ war immer augenzwinkernd gemeint“, erzählen sie. Der Name wurde über all die Jahre beibehalten, auch weil er einmalig ist. Es gebe keinen anderen Verein in Deutschland, der so heißt.