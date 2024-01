Ermittlungen in Neukirchen-Vluyn Vandalen beschmieren Schulfenster

Unbekannte haben großflächig mehrere Plexiglasscheiben der Antoniusschule an der Sittermannstraße mit Farbe besprüht. Eine Glasscheibe wurde aufgehebelt, um sich Zugang in das Innere der Schule zu verschaffen und die Scheiben zu beschmieren. Der Vorfall ereignete sich irgendwann in der Zeit von Montag (8. Januar), 16 Uhr und Dienstag (9. Januar), sieben Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171 0