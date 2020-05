Neukirchen-Vluyn : Urlaubsvergnügen mit dem Wohnmobil

Christian Deges ist mit seiner Firma von Moers nach Neukirchen-Vluyn umgezogen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

NEUKIRCHEN-VLUYN Mit dem Wohnmobil zu verreisen, liegt voll im Trend. Gerade zu Corona-Zeiten. Am Knappenring in Neukirchen-Vluyn bietet Christian Deges Reisefreudigen den entsprechenden fahrbaren Untersatz. Nach den Corona-Lockerungsmaßnahmen, die die Politik verordnet hat, ist die Nachfrage nach Wohnmobilen angestiegen.

Von Sabine Hannemann

Davon ist Christian Deges überzeugt: „In Corona-Zeiten werden die Sparten Ferienwohnungen und Caravans in der Touristikbranche boomen und starke Zuwächse erleben“, sagt der Inhaber von Reisemobile Niederrhein. Sowohl Ferienwohnungen als auch Reisemobile erfüllen exakt die Hygiene-Auflage, bieten in sich geschlossene Aufenthaltsorte und machen unabhängig.

Alleine in Deutschland gibt es rund fünf Millionen Camper. „Bei vielen Campingplätzen reichen zur Zeit durch die Hygieneauflagen die sanitären Kapazitäten nicht aus“, berichtet Deges. Der 42-Jährige bietet rund 20 voll ausgestattete Reisemobile. Kleine fahrende Eigenheime mit Zuhausefeeling für den komfortablen Urlaub, der in diesem Jahr so ganz anders ausfallen dürfte. „Ich denke, dass viele Bayern anfahren werden, um dann auch nach Österreich einzureisen, sobald es möglich ist. Im Norden sind es Nord- und Ostsee-Küste mit der Option, den Abstecher in die skandinavischen Länder zu machen.“

INFO Immer mehr Camping- und Stellplätze öffnen Wiedereröffnung In Deutschland haben verschiedene Bundesländer für den kontrollierten Wiedereinstieg im Mai bereits Stell- und Campingplätze geöffnet. Bis zum Monatsende öffnen die verbleibenden Länder, so am 25. Mai Mecklenburg-Vorpommern und am 30. Mai Bayern. Internet www.reisemobile-niederrhein.de

Den ersten Buchungseinbruch hat Deges bereits erlebt. Der Schwung an Buchungen um Ostern und jetzt im Mai wurde storniert. Im Zuge der Lockerungen klingelt das Telefon aber wieder. Die Buchungen ziehen an. „Aufgrund der Beschränkungen sind es allerdings nicht mehr bis zu fünf Wochen für Europatouren. Im Allgemeinen bucht man zwei Wochen, um in Deutschland unterwegs zu sein“, sagt Deges. Der Juni sei bis zu 80 Prozent bereits ausgebucht.

Wie empfindlich seine Kunden auf die Corona-Krise und die verordneten Schutzmaßnahmen reagieren, erlebte Deges immer wieder. „Wenn am Abend im Fernsehen in einer Talkshow über mögliche Reisebeschränkungen berichtet wurde, hatten wir am nächsten Tag direkt vier Stornierungen.“ Dass jetzt verschiedene Bereiche Lockerungen erfahren, begrüßt Deges, wenngleich er sich oftmals aus Berlin mehr Mut gewünscht hätte.

„Die jetzigen Maßnahmen geben uns allen doch eine neue Perspektive und lassen uns positiv in die Zukunft schauen. Wenn wir uns alle am Riemen reißen und an die Regeln halten, kommen die alten Zeiten zurück. Manches bleibt für mich allerdings nicht nachvollziehbar. Beispielsweise die Öffnung der Fitness-Studios.“ Hoffnungsschimmer am Horizont für Reisemobilisten ist der neue Messetermin der Caravan vom 5. bis 13. September in Düsseldorf. Bis zum 31. August gilt voraussichtlich das Verbot von Großveranstaltungen.

Zu Deges’ Kundenstamm gehören Wiederholungstäter, aber auch Einsteiger. „Mancher will einfach das Urlaubsgefühl im Reisemobil testen, weil er die Anschaffung eines Fahrzeugs plant“, so Deges aus eigener Erfahrung. Mit der Familie machte er den Test und ist hängengeblieben.

Bis zum Jahresende hatte der Groß- und Einzelhandelskaufmann in Moers an der Uerdinger Straße seinen Standort, wo die Familie seit 2008 Hightec Hifi-Anlagen, Navigations- und Kommunikationssysteme „Sounds & Phone“ in Kombination mit einer freien Tankstelle anbot. Doch die so genannte braune Ware kaufen Kunden längst online oder bei Elektromarkt-Riesen. An der Uerdinger Straße wurde zudem der Platz zu knapp.