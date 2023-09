Teamarbeit ist für sie das Wichtigste Zahntechniker sind Unternehmer des Jahres

Krisen wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass es in Deutschland ohne mittelständische Unternehmen nicht gut aussieht. Darauf wies am vergangenen Dienstagnachmittag Elsa Bertz, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) hin, als sie die Unternehmer des Jahres auszeichnete. Sie betonte, dass es insbesondere mittelständische Unternehmen sind, die in Zeiten der Krise immer noch den Kopf über Wasser halten können. Daher wird jährlich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin aus Neukirchen-Vluyn als „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet.