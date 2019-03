Unterhaltung in Neukirchen-Vluyn : Guildo Horn im Kulturprogramm

Guildo Horn kommt am 9. Oktober in die Kulturhalle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

NEUKIRCHEN-VLUYN Die Betreiber der Vluyner Kulturhalle präsentieren zahlreiche Künstler als Ergänzung zum städtischen Kulturprogramm.

Das Kulturprogramm in Neukirchen-Vluyn bekommt mit Konzerten und Shows Zuwachs. Zu erleben sind in der Kulturhalle unter anderem Tommy Engels, Gernot Hassknecht, Christopher Köhler, „one of these“ Pink Floyd Tribute-Band oder Guildo Horn mit Band.

Die Programmplanung liegt in den Händen von KuCa-Geschäftsführer Axel Tappertzhofen und dem Mönchengladbacher Veranstalter Heesen Konzerte. „Wir haben bundesweit rund 500 Shows und Konzerte im Programm und führen in Mönchengladbach noch das TiG-Theater“, so Sinan Heesen. Dass der Standort Neukirchen-Vluyn so ganz nach Geschmack ist, ergab eine Veranstaltung als der Probelauf im letzten Jahr. „Vor Ort finden wir professionelle Rahmenbedingen vor. Das Menschliche stimmt“, so Sinan Heesen. Mit im Boot ist Elmar Spinnen, der unter dem Motto „3K - Kabarett, Kleinkunst, Kaarst“ Veranstaltungen managt. „Aus Gesprächen mit unseren Kabarett-Besuchern wissen wir, dass der Wunsch nach mehr musikalischen Veranstaltungen groß ist“, so Tappertzhofen. „Unser KuCa-Programm versteht sich als Zugewinn zum bestehenden Programm der Stadt.“

Los geht es Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, mit Tommy Engel und „Dat Kölsche Songbook“. Er wurde als Frontmann der Bläck Fööss bekannt. Am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, bespielt Gernot Hassknecht die Bühne. Am 5. Oktober, 20 Uhr, kommt die Pink Floyd Tribute Band „One of these“ nach Vluyn. Am Mittwoch, 9. Oktober, 20 Uhr, sorgt Guildo Horn für Mitsingvergnügen. Der Kartenpreis liegt bei 25 bis 32 Euro.