Unsere Woche : Das Klima? Straßen.NRW bleibt fern, Niag ohne Ideen

Neukirchen-Vluyn Das Schlimmste am „Klimafreundlichen Mobilitätskonzept“ von Neukirchen-Vluyn ist sein Name. Der wurde in der untersten Ebene des Rathauskellers bewusst abschreckend kreiert. Und vergrault selbst furchtlose Bürger.

Tatsächlich handelt es sich um einen Zehn-Jahres-Fahrplan für bessere Luft und ein gesünderes Leben.

Nun braucht das „Verkehrswerk.Zukunft“ starke Anwälte und tatkräftige Macher. Von den 84 Maßnahmen, die Gutachter Hans-Rainer Runge aufgelistet und priorisiert hat, fallen 40 in die Zuständigkeit der Stadt Neukirchen-Vluyn. 30 weitere betreffen Landstraßen wie Radwege, Bürgersteige und Zebrastreifen auf und an der Niederrheinallee. Auf der hat Straßen.NRW das Sagen.

Deshalb war diese Landesbehörde, genauer: die Regionaldirektion Mönchengladbach, sechs Mal zu einem Arbeitskreis eingeladen. Straßen.NRW blieb fern. Eine Sprecherin erklärte, an solchen Sitzungen nehme man generell nicht teil. Schließlich betreue man 69 Städte am Niederrhein. Ja, da hätte man viel zu tun. Aber wäre die Arbeit am Verkehrssystem der Zukunft nicht eine der vornehmsten Aufgaben von Straßen.NRW? Viel größer kann das Ausmaß von Gegenwartsverleugnung und Abschottung nicht sein. Das Klima scheint auf der Ebene der Landesbehörde Straßen.NRW absolut keine Rolle zu spielen.

Ähnlich weltvergessen gibt sich die Niag. Eigentlich müsste ein Nahverkehrsunternehmen das „Klima-Thema“ als Chance begreifen. Und Ideen im Minutentakt produzieren. Und die Fahrzeugflotte modernisieren – mit Gas- oder Wasserstoff-Antrieben. Die Niag-Vertreter saßen – dem Vernehmen nach – weitgehend vorschlagsfrei im Arbeitskreis. Gutachter Runge entwickelte Vorschläge für neue Schnellbuslinien in Nord-Süd-Richtung zwischen Kamp-Lintfort und Krefeld. Geht nicht? Gibt’s nicht! Zur Erinnerung: Derzeit steigt nur jeder 20. Neukirchener-Vluyner in einen Bus. Die Abstimmung mit den Füßen hat die Niag bereits verloren.