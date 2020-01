Rheurdt : Schaephuysen in Berlin als Golddorf ausgezeichnet

Schaephuysen in Berlin als Golddorf ausgezeichnet

Mitglieder der Schaephuysener Delegation (grüne Polohemden) und Vertreter der Bewertungskommission bei der Ehrung in Berlin. Foto: Janine Schmitz / photothek.net

Rheurdt/Berlin Eine tolle Berlinfahrt haben 52 Schaephuysener hinter sich. Höhepunkt war die Ehrung der Gewinner des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Rahmen der Grünen Woche.

Fast 1900 Dörfer in ganz Deutschland hatten sich beteiligt, 30 erreichten das Finale. Schaephuysen gehört zu insgesamt acht Dörfern, die mit „Gold“ ausgezeichnet wurden. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, übergab der Schaephuysener Delegation eine Urkunde und ein Schild. „Sie sind der Schmierstoff unserer Gesellschaft. Sie machen die Temperatur in Ihrem Dorf. Sie sind der Grund dafür, warum Ihr Dorf Zukunft hat“, sagte sie an die Besucher des großen „Dorffests“. Als Golddorf erhielt Schaephuysen zudem 15.000 Euro.