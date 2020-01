Busfahrt zur „Unser Dorf“-Auszeichnung : Schaephyusener gehen auf Goldtour nach Berlin

50 Männer und Frauen fahren zur „Grünen Woche“, die Auszeichnung im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erfolgt.

Im Nu waren alle gut 50 Plätze vergeben, als die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine im Februar 2019 bekannt gab, eine Berlinfahrt zur Grünen Woche zu organisieren, um dort die Auszeichnung im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu erhalten. „Damals waren wir schon Landessieger, aber noch kein Bundessieger“, sagt Ralf Thier, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine. Jetzt hat er zusammen mit Schriftführer Thomas Birnbaum das Programm für die Bustour „Schopes goes Berlin“ in der Gaststätte Hauser vorgestellt. Der Bus startet frühmorgens am Donnerstag, 23. Januar, am Bürgermeister-Beelen-Platz, Ziel sind zwei Hotels im Berliner Nikolaiviertel, in denen die Schaephuysener drei Tage untergebracht sind. Das Nikolaiviertel ist mit 750 Jahren das älteste Quartier in der Bundeshauptstadt, liegt rund um die Nikolaikirche in Berlin-Mitte und gehörte bis zum Mauerfall vor 30 Jahren zum Ostteil der Stadt.