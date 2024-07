Unfallatlas mit Statistik aus Rheurdt An diesen Stellen hat es 2023 die meisten Unfälle gegeben

Rheurdt · Der Unfallatlas, der Mitte Juli erschienen ist, zeigt, wo es 2023 in Rheurdt am häufigsten „gekracht“ hat. Insgesamt 18 Unfälle gab es im vergangenen Jahr. Wo es in der Gemeinde am gefährlichsten ist.

23.07.2024 , 11:48 Uhr

Erst Mitte Juli hatte es in Rheurdt einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Foto: Guido Schulmann

In der Gemeinde Rheurdt sind schwere Verkehrsunfälle 2023 im Vergleich zu 2022 häufiger vorgekommen. Das belegt der aktuelle Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes, der üblicherweise Mitte Juli veröffentlicht wird. Auf der interaktiven Karte im Internet lässt sich erkennen, wo es im Jahr 2023 in Rheurdt am häufigsten „gekracht“ hat. Insgesamt 18 Unfälle hat es in der Gemeinde gegeben – das sind ein paar mehr als im Jahr zuvor. Wie sich zeigt, gibt es eine Ecke, die auch im vergangenen Jahr auffällig war: Die Geldernsche Straße, an der Einmündung zur Moerser Straße. Dort hat es zuletzt Mitte Juli 2024 einen Unfall gegeben, an dem zwei Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Im vergangenen Jahr hat es dort laut Unfallatlas sechs Unfälle gegeben: Davon waren zwei mit Schwerverletzten, ein Unfall mit Getöteten und drei Unfälle mit Leichtverletzten. Bei den Unfällen waren in der Regel Pkw mit im Spiel oder ein Rad. Eine andere Straße, an der es häufiger „kracht“, ist Niederend/Rheurdter Straße. Diese Straße wurde auch schon im Unfallatlas 2022 aufgeführt – aufgrund ihrer Länge birgt sie eine höhere Unfallgefahr. Acht Unfälle hat es im vergangenen Jahr an der Straße gegeben – das sind fünf mehr als im Jahr zuvor. Davon waren zwei Unfälle mit Leichtverletzten, fünf mit Schwerverletzten und ein Unfall mit einer getöteten Person. Auch an der Straße Hochend hat es 2023 einmal gekracht, dort hat sich ein Radfahrer leicht verletzt. In Schaephuysen stellte sich die Ecke Rheurdter Straße/Hauptstraße als gefährlich heraus; dort gab es 2023 einen Unfall mit einer leicht verletzten Person. In Saelhuysen auf der Hauptstraße hat es einen Unfall mit einer schwer verletzten Person gegeben. Auf der Vluyner Straße, die Richtung Schaephuysen führt, hat es 2023 einen Unfall mit einer leicht verletzten Person gegeben, bei der ein Kraftrad und ein Pkw mit im Spiel waren. Die im Unfallatlas visualisierten Daten stammen aus der Statistik der Straßenverkehrsunfälle, die auf den Meldungen der Polizei basiert. Falls die Geo-Koordinaten der Unfallmeldung nicht einer Straße eindeutig zugeordnet werden können, werden diese nicht im Unfallatlas abgebildet.

(lst)